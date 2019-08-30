В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель



На трассе в Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели». Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 сентября около 6 часов на 7-м километре автодороги Морозовск – Цимлянск, сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба.



Известно, что водитель двигался по дороге на автомобиле «ГАЗ-2705». В какой-то момент водитель «ГАЗели» не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги, а затем перевернулась.



В ДТП пострадал водитель грузовика. Его зажало в кабине автомобиля. Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего с помощью спецсредств. После этого мужчину госпитализировали.