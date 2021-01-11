В Ростовской области перевернулся автобус с пассажирами: один погиб, трое пострадали

В Ростовской области пассажирский автобус попал в аварию. Происшествие случилось около 6 часов утра 13 декабря на 937-м километре трассы М-4.По предварительным данным, 47-летний водитель за рулём автобуса марки «Мерседес» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне в момент аварии находились 15 пассажиров.В результате многокилограммовая машина вылетела на обочину. В ДТП погиб 32-летний пассажир, две женщины 30 лет и одна 57-летняя пострадали.На месте до сих пор работают полиция и экстренные службы.