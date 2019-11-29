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На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус, следовавший в Ростов: 17 человек пострадали

На трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус, следовавший в Ростов: 17 человек пострадали
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Днепропетровска в Ростов.

По предварительным данным, 59-летний водитель «МАНа» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
- В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних 13, 15 и 17 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В момент аварии в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Движение на трассе М-4 «Дон» в южном направлении ограничено. В районе места аварии продолжается снегопад.

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