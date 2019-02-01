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В Ростовской области пассажир пострадал во время ДТП

В Ростовской области пассажир пострадал во время ДТП
Пассажир пострадал во время аварии в Новочеркасске. Два легковых авто столкнулись на пересечении улиц Поворотной и Харьковской. Инцидент произошёл 3 февраля около 8 часов.

«Дэу Матиз» под управлением 38-летней женщины двигался по Харьковской со стороны улицы Гагарина. На перекрёстке автомобиль выехал на красный сигнал светофора.

В это время с Поворотной улицы выезжал 35-летний водитель за рулём «ВАЗ-2112». На пересечении дорог машины столкнулись. В результате аварии пострадал 32-летний пассажир ВАЗа.

- С травмами он был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка.

В Ростовской области пассажир пострадал во время ДТП

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