В Ростовской области пассажир пострадал во время ДТП



Пассажир пострадал во время аварии в Новочеркасске. Два легковых авто столкнулись на пересечении улиц Поворотной и Харьковской. Инцидент произошёл 3 февраля около 8 часов.



«Дэу Матиз» под управлением 38-летней женщины двигался по Харьковской со стороны улицы Гагарина. На перекрёстке автомобиль выехал на красный сигнал светофора.



В это время с Поворотной улицы выезжал 35-летний водитель за рулём «ВАЗ-2112». На пересечении дорог машины столкнулись. В результате аварии пострадал 32-летний пассажир ВАЗа.



- С травмами он был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту ДТП проводится проверка.



