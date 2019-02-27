В Ростовской области мужчину спасли с тонущей лодки



В Азовском районе Ростовской области местный житель чуть не утонул, отправившись на рыбалку. Его лодка стала идти ко дну в районе хутора Рогожкино 28 февраля около 11 часов. Об этом сообщили в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.



Подготавливая лодку к спуску на воду, 48-летний азовчанин не закрутил до конца кингстоны — клапаны, которые перекрывают доступ воды в судовую систему. Во время эксплуатации кингстоны разблокировало, вода попала внутрь и замкнула аккумулятор. Лодка перестала заводиться и стала медленно погружаться в воду.



- Получив звонок от потерпевшего, на место сразу выехали спасатели, - рассказал начальник Азовского-Центрального ПСП Андрей Рущенко. - Они пересадили мужчину себе на борт и отбуксировали лодку до берега. К тому же ребята помогли ему починить судно.



Медпомощь потерпевшему не понадобилась.