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В Ростовской области мужчину спасли с тонущей лодки

В Ростовской области мужчину спасли с тонущей лодки
В Азовском районе Ростовской области местный житель чуть не утонул, отправившись на рыбалку. Его лодка стала идти ко дну в районе хутора Рогожкино 28 февраля около 11 часов. Об этом сообщили в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.

Подготавливая лодку к спуску на воду, 48-летний азовчанин не закрутил до конца кингстоны — клапаны, которые перекрывают доступ воды в судовую систему. Во время эксплуатации кингстоны разблокировало, вода попала внутрь и замкнула аккумулятор. Лодка перестала заводиться и стала медленно погружаться в воду.

- Получив звонок от потерпевшего, на место сразу выехали спасатели, - рассказал начальник Азовского-Центрального ПСП Андрей Рущенко. - Они пересадили мужчину себе на борт и отбуксировали лодку до берега. К тому же ребята помогли ему починить судно.

Медпомощь потерпевшему не понадобилась.

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