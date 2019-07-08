В Ростовской области пожилой рыбак перевернулся на лодке



Рыбачья лодка перевернулась в Ростовской области. Происшествие случилось 10 июля около 10:30 в Багаевском районе.



Получив сообщение о происшествии, на место сразу выехали спасатели. Как оказалось, 62-летний мужчина отправился порыбачить на реку Дон. На маленькой металлической лодке он отчалил от берега и вышел на глубину. Через какое-то время, когда он поднимал якорь, плавсредство перевернулось. Повезло, что рыбак оказался предусмотрительным и надел спасательный жилет.



- Он сам смог доплыть до берега, а сотрудники спасательного подразделения помогли ему вытащить лодку, - добавили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.



Медицинская помощь потерпевшему не понадобилась.