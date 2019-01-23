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В Ростовской области местный житель осуждён за убийство собутыльника

В Ростовской области местный житель осуждён за убийство собутыльника
Суд признал виновным жителя Верхнедонского района Ростовской области, который по неосторожности убил своего знакомого.

Следствие установило, что 25 мая 2018 года мужчины вместе выпивали. Около 19 часов между ними вспыхнула ссора. Тогда 56-летний дончанин ударил приятеля ладонью по голове. Тот потерял равновесие и упал. Он ударился головой о кирпичный порог и лишился чувств.

С тяжёлой травмой он был доставлен в больницу. Там мужчина скончался спустя несколько дней.

Суд признал гражданина виновным в причинении смерти по неосторожности.

- Ему назначено наказание в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы, - сообщили в СУ СКР.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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