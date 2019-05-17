В Ростовской области легковушка влетела под фуру: двое погибли, двое пострадали



Двое погибли, двое пострадали при ДТП в Ростовской области. На трассе М-4 «Дон» 20 мая около полудня столкнулись легковушка и фура.



Предположительно, на 965-м километре автодороги друг в друга врезались «Шкода Йети» и большегруз «ДАФ». «Шкода» практически полностью заехала под фуру. Её смяло настолько, что она стала похожа на смятую консервную банку.



- По предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Ещё двое, в том числе ребёнок, получили травмы и были доставлены в больницу.



Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Все детали ДТП устанавливаются.

