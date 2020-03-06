Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погибли двое

В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погибли двое
Два человека погибли в результате ДТП с участием легковушки и грузовика в Ростовской области. Авария произошла на трассе Элиста — Зимовники 11 марта около 3:30.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Приоры» врезался в движущийся грузовик «Хёндай». Большегрузом управлял 42-летний мужчина. Легковушка буквально влетела под иномарку. «Приору» смяло настолько, что она превратилась в груду металла.

В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто. Они скончались на месте от полученных травм. По данному факту проводится проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.