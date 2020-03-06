В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погибли двое



Два человека погибли в результате ДТП с участием легковушки и грузовика в Ростовской области. Авария произошла на трассе Элиста — Зимовники 11 марта около 3:30.



По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Приоры» врезался в движущийся грузовик «Хёндай». Большегрузом управлял 42-летний мужчина. Легковушка буквально влетела под иномарку. «Приору» смяло настолько, что она превратилась в груду металла.



В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто. Они скончались на месте от полученных травм. По данному факту проводится проверка.

