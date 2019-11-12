В Ростове 44 человека тушили пожар в лакокрасочном цехе



В Ростове-на-Дону горел лакокрасочный цех. Пожар произошёл на улице Тракторной 13 ноября около 4:30.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание одного из электроприборов. На месте работали 44 пожарных и 11 единиц техники.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь повредил здание цеха на площади 20 квадратных метров. На тушение ушло примерно 20 минут. К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Спасатели успели эвакуировать всех рабочих.