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В Ростове 44 человека тушили пожар в лакокрасочном цехе

В Ростове 44 человека тушили пожар в лакокрасочном цехе
В Ростове-на-Дону горел лакокрасочный цех. Пожар произошёл на улице Тракторной 13 ноября около 4:30.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание одного из электроприборов. На месте работали 44 пожарных и 11 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь повредил здание цеха на площади 20 квадратных метров. На тушение ушло примерно 20 минут. К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Спасатели успели эвакуировать всех рабочих.

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