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В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину
На Дону разыскивают пропавшего без вести жителя города Аксая. 54-летний Сергей Коновалов ушёл из дома 6 февраля. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.

Родные пропавшего обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид мужчине - 55-60 лет. Он высокого роста, у него овальное лицо, прямые волосы и карие глаза.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Сергей Коновалов или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02.

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