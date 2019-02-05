В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину



На Дону разыскивают пропавшего без вести жителя города Аксая. 54-летний Сергей Коновалов ушёл из дома 6 февраля. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.



Родные пропавшего обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид мужчине - 55-60 лет. Он высокого роста, у него овальное лицо, прямые волосы и карие глаза.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Сергей Коновалов или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02.