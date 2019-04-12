Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 80-летняя пенсионерка вышла ночью из дома и не вернулась

В Ростовской области 80-летняя пенсионерка вышла ночью из дома и не вернулась
На Дону уже пять суток разыскивают 80-летнюю женщину. Антонина Борисенко пропала 10 апреля в посёлке Тарасовский. Ночью она покинула дом и ушла в неизвестном направлении. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

На Антонине Николаевне была надета домашняя одежда: платок на голове, зелёный халат, чёрные гамаши и чёрные туфли.

Рост пропавшей примерно 155 сантиметров. У неё плотное телосложение, короткие русые волосы с сединой и голубые глаза.

Любую информацию о местонахождении Антонины Борисенко просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.