В Ростовской области 80-летняя пенсионерка вышла ночью из дома и не вернулась



На Дону уже пять суток разыскивают 80-летнюю женщину. Антонина Борисенко пропала 10 апреля в посёлке Тарасовский. Ночью она покинула дом и ушла в неизвестном направлении. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.



На Антонине Николаевне была надета домашняя одежда: платок на голове, зелёный халат, чёрные гамаши и чёрные туфли.



Рост пропавшей примерно 155 сантиметров. У неё плотное телосложение, короткие русые волосы с сединой и голубые глаза.



Любую информацию о местонахождении Антонины Борисенко просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.