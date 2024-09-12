В Ростовской области жители Подмосковья попали в шторм во время прогулки на яхте

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В городе Волгодонске Ростовской области трое жителей Подмосковья попали в шторм, когда катались на яхте. Происшествие случилось 11 сентября в акватории Цимлянского водохранилища.Из-за сильного ветра судно отнесло к насосной станции. В итоге у яхты сломался двигатель, и ее стало прибивать к стене дамбы. Капитан вызвал спасателей.Яхта была значительно больше спасательного катера. Однако судно сумели взять на буксир и отвезли на ближайшую лодочную станцию.Старший помощник Ростовской областной спасательной службы Анастасия Калдурова сообщила, что медицинская помощь капитану и пассажирам яхты не потребовалась.