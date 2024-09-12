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В Ростовской области жители Подмосковья попали в шторм во время прогулки на яхте

В Ростовской области жители Подмосковья попали в шторм во время прогулки на яхте
В городе Волгодонске Ростовской области трое жителей Подмосковья попали в шторм, когда катались на яхте. Происшествие случилось 11 сентября в акватории Цимлянского водохранилища.

Из-за сильного ветра судно отнесло к насосной станции. В итоге у яхты сломался двигатель, и ее стало прибивать к стене дамбы. Капитан вызвал спасателей.

Яхта была значительно больше спасательного катера. Однако судно сумели взять на буксир и отвезли на ближайшую лодочную станцию.

Старший помощник Ростовской областной спасательной службы Анастасия Калдурова сообщила, что медицинская помощь капитану и пассажирам яхты не потребовалась.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
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