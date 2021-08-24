Двое ростовчан на лодке едва не попали под катер

В Ростове двое молодых людей чуть не попали под катер. Происшествие случилось в районе железнодорожного моста 25 августа.30-летний мужчина вместе с 20-летней спутницей плыл по реке Дон на резиновой лодке. В какой-то момент в их сторону начал двигаться катер. Вероятно, водитель большого плавсредства не увидел миниатюрное судно - для него лодка оказалась в слепой зоне.К счастью, рядом был спасатель. Как сообщила помощник начальника Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, он поплыл прямо к резиновой лодке. Водитель катера, увидев его, вовремя остановил плавсредство.Девушку и мужчину спасатель забрал на борт своего судна, а лодку отбуксировал к берегу. Молодые люди в результате ЧП не пострадали.