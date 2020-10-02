В Ростовской области заключенный совратил по переписке мальчика

В колонии Ростовской области заключенный совратил по переписке несовершеннолетнего. Об этом стало известно 5 октября.Уроженец Гуково отбывал 13 лет строгого режима в колонии города Шахты за насильственные действия сексуального характера. Заключенный раздобыл мобильный телефон, чтобы общаться с подростками. Мужчина втирался в доверие к школьникам и просил их присылать фотографии интимного характера.Как сообщает DonDay.ru, исправительному учреждению удалось зафиксировать диалог в соцсети и факт получения снимка. Сотрудники колонии не сразу усмотрели, что у педофила появился телефон, с помощью которого тот совращал несовершеннолетних.В отношении заключенного возбудили новое дело, а начальнику исправительной колонии вынесли представление.