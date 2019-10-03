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В Ростове-на-Дону из колонии сбежал заключённый

В Ростове-на-Дону из колонии сбежал заключённый
Из ростовской колонии сбежал заключённый. Алексей Савченко отбывал наказание за мошенничество. Он был приговорён к трём годам лишения свободы и отбывал срок в колонии-поселении.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области пояснили, что в колониях-поселениях люди содержатся без охраны, могут выходить в город, а также носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи. При необходимости им оказывают медицинскую помощь.

Мужчину 7 октября повезли в городскую больницу для консультации и лечения. Воспользовавшись ситуацией, он сбежал из медучреждения. Спустя сутки Савченко так и не удалось найти. В его поисках участвуют правоохранители. Всех, кто видел сбежавшего заключённого, просят сообщить об этом в полицию.

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