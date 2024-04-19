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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве
В Ростовской области задержали парня, который подозревается в убийстве мотоциклиста в Москве. Его перехватили полицейские и сотрудники ФСБ 19 апреля.

Вместе с подозреваемым были задержаны еще двое молодых людей, которые находились с ним. По предварительным данным, они также могут быть причастны к преступлению.

Жестокое нападение произошло 17 апреля в Москве, в районе Люблино. Между подозреваемым и пострадавшим возник спор из-за парковки автомобиля. По версии следствия, молодой человек начал драку с москвичом, а затем достал нож и нанес смертельные ранения.

После того, как подозреваемый осознал, что он совершил, он попытался скрыться. Однако через два дня его задержали в тысяче километров от места преступления.
Фото: ГУ МВД России.
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