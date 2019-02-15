На Дону задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве





В Ростовской области задержаны подозреваемые в убийстве водителя такси.



Тело 52-летнего таксиста с огнестрельными ранениями было обнаружено на Самаркандской улице в столице 15 февраля. По информации следствия, подозреваемые в расстреле мужчины скрылись на автомобиле «БМВ».

- В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий, - добавили в столичном главке.



Отметим, что в ночь на 15 февраля на юго-западе Москвы произошло вооружённое нападение на кафе «Неолит». Неизвестные в масках ворвались в заведение и открыли стрельбу. По счастливой случайности серьёзных ранений никто не получил. Позже был убит таксист. Правоохранительные органы полагают, что к этим двум преступлениям могут быть причастны один и те же люди.



Сейчас следователи проверяют причастность задержанных в Ростовской области к нападению на кафе.