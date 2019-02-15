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На Дону задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве

На Дону задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве

В Ростовской области задержаны подозреваемые в убийстве водителя такси.

Тело 52-летнего таксиста с огнестрельными ранениями было обнаружено на Самаркандской улице в столице 15 февраля. По информации следствия, подозреваемые в расстреле мужчины скрылись на автомобиле «БМВ».
- В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий, - добавили в столичном главке.

Отметим, что в ночь на 15 февраля на юго-западе Москвы произошло вооружённое нападение на кафе «Неолит». Неизвестные в масках ворвались в заведение и открыли стрельбу. По счастливой случайности серьёзных ранений никто не получил. Позже был убит таксист. Правоохранительные органы полагают, что к этим двум преступлениям могут быть причастны один и те же люди.

Сейчас следователи проверяют причастность задержанных в Ростовской области к нападению на кафе.

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