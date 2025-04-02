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В Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге четырех машин

В Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге четырех машин
В Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге четырех автомобилей в городе Донецке. Им оказался 50-летний мужчина. Происшествие случилось ночью 31 марта на улице Комсомольской.

По информации DonDay, он поставил бутылку с бензином рядом с одним из автомобилей и поджог ее. Пламя уничтожило «Черри Амулет», «Ладу Гранту», «ВАЗ-2121» и «Форд-Транзит». Поводом для этого мог стать конфликт брата подозреваемого с руководством на работе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Максимальное наказание предполагает до пяти лет лишения свободы.
Фото: Донецк сегодня 24/7
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