В Ростовской области разыскивают парней, подозреваемых в поджоге автомобилей
На фото слева направо: Масум и Александр.
В Ростовской области двое парней объявлены в розыск по подозрению в поджоге двух автомобилей. В отношении 23-летнего Масума Асадова и 25-летнего Александра Бородия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога».
По информации DonDay.ru, молодые люди могут быть причастны к пожару в переулке Астаховском в городе Каменске-Шахтинском. Ранним утром 19 января «БМВ» и «Киа Оптима» сгорели на парковке. Владельцы автомобилей обратились в полицию. Есть версия, что поджигателями были Асадов и Бородий.
Парни объявлены в розыск. Александр может передвигаться по региону на сером «Хендай Акценте», а его товарищ — на белой «Тойоте Камри».
Если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемых, обратитесь в полицию.