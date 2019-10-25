На Дону задержали подозреваемого в поджоге гаража начальника



Мужчину, скрывавшего от правоохранительных органов, задержали в Ростовской области. Задержанный подозревается в умышленном поджоге.



По информации ГУ МВД по Костромской области, подозреваемый приехал в Кострому к девушке, с которой познакомился в социальных сетях. Мужчина решил остаться в городе и устроился на работу. Оплата на производстве была сдельной. Когда через время он уволился, получив расчетные, понял, что начальник расплатился с ним не полностью. Из мести он поджёг гаражный бокс бывшего руководителя. Возгорание произошло 19 августа. В результате пожара сгорели два КамАЗа и два легковых автомобиля.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества», - сообщили в пресс-службе полиции.



Мужчина уехал из города. Вскоре он оказался в Ростовской области, где жил и работал без документов. Тем не менее правоохранителям удалось разыскать его и задержать.



В настоящее время мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается.