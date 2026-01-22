Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За сутки в Ростовской области при пожарах спасли пять человек. В региональном ГУ МЧС опубликовали данные за 21 января.Спасателей привлекали к тушению семи возгораний техногенного характера, где пострадал один человек. В происшествиях спасли пять жителей. Вероятно, речь идет о пожаре в поселке Ковалевка Аксайского района. Огонь охватил постройку на улице Образцовой, 80. К тушению возгорания привлекли шесть пожарных частей. Пламя ликвидировали на площади 80 квадратов. В результате ЧП 36-летнего жителя пострадавшего дома госпитализировали с отравлением угарным газом.Кроме этого, пожарные участвовали в ликвидации последствий одной дорожной аварии.За сутки на вызовы выезжали 140 человек на 35 единицах спецтехники.