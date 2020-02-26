В Ростовской области водитель зеркалом заднего вида сбил подростка
В Зерноградском районе подросток пострадал в результате ДТП. Дорожное происшествие случилось в станице Мечетинской 28 февраля.
По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, 42-летний водитель «ВАЗ-2115» зацепил зеркалом заднего вида 15-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части.
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, - добавили в ГИБДД. – Подросток обратился в больницу за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка.