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В Ростовской области водитель зеркалом заднего вида сбил подростка

В Ростовской области водитель зеркалом заднего вида сбил подростка
В Зерноградском районе подросток пострадал в результате ДТП. Дорожное происшествие случилось в станице Мечетинской 28 февраля.

По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, 42-летний водитель «ВАЗ-2115» зацепил зеркалом заднего вида 15-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части.
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, - добавили в ГИБДД. – Подросток обратился в больницу за медицинской помощью.

По факту происшествия проводится проверка.

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