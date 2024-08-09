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В Ростовской области водитель внедорожника устроил аварию с пострадавшим

В Ростовской области водитель внедорожника устроил аварию с пострадавшим
В Егорлыкском районе Ростовской области произошла авария, в которой пострадал мужчина. ДТП случилось 8 августа около 10:00.

По информации регионального УГИБДД, 57-летний водитель «Шевроле Нива» двигался по автодороге станица Егорлыкская - станица Плоская. На 8-м километре он выехал на перекресток, не уступив дорогу «ВАЗ-2110».

Все произошло настолько быстро, что избежать столкновения не удалось. От сильного удара «десятку» выбросило с проезжей части.

- В результате ДТП пострадал 63-летний водитель легковушки, - уточнили в ведомстве. - Его с травмами доставили в медучреждение.
Фото: РостовРу
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