В Ростовской области водитель «Сузуки» сбил двух 17-летних парней

В донском регионе два 17-летних парня попали под колеса легковушки. Авария произошла вечером 23 ноября в Семикаракорске.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, парни переходили улицу на Калинина, 125. Правила они не нарушали, дорога пересекалась по «зебре» без светофора. Именно в этот момент их настиг 31-летний водитель «Сузуки». Мужчина не успел вовремя остановить машину и сбил подростков.С полученными повреждениями и травмами парней доставили в больницу.