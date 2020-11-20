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В Ростовской области водитель «Сузуки» сбил двух 17-летних парней

В Ростовской области водитель «Сузуки» сбил двух 17-летних парней
В донском регионе два 17-летних парня попали под колеса легковушки. Авария произошла вечером 23 ноября в Семикаракорске.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, парни переходили улицу на Калинина, 125. Правила они не нарушали, дорога пересекалась по «зебре» без светофора. Именно в этот момент их настиг 31-летний водитель «Сузуки». Мужчина не успел вовремя остановить машину и сбил подростков.

С полученными повреждениями и травмами парней доставили в больницу.

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