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В Ростовской области водитель сбил 11-летнюю девочку на «зебре» и скрылся

В Ростовской области водитель сбил 11-летнюю девочку на «зебре» и скрылся
В городе Азов Ростовской области водитель на автомобиле сбил несовершеннолетнюю девочку на «зебре» и скрылся. ДТП произошло 23 декабря на улице Московской.

Утром около 07:30 в районе дома №184 проезжую часть по пешеходному переходу проходила 11-летняя девочка. В этот момент, неопытный автолюбитель не успевает затормозить и сбивает ребенка. Водитель скрылся с места аварии.

Как сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков , девочка c травмами была доставлена в больницу.
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Азовский»
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