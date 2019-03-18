В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 12-летнюю девочку



В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло в Волгодонске 20 марта около 15.00.



74-летний пенсионер на «Хонде» двигался по улице 2-й Бетонной. В этот момент в районе дома № 8 по пешеходному переходу проезжую часть переходила 12-летняя девочка. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил ее.



- В результате аварии школьница погибла, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - От полученных травм она скончалась на месте ДТП.