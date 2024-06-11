В Ростовской области водитель мотоцикла сбил 5-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мотоциклист сбил несовершеннолетнего мальчика. Авария произошла 11 июня около 17:35 в хуторе Морозов.Предварительно, 30-летний водитель мотоцикла «Из Юпитер 5» ехал возле дома №20 на улице Школьной. В этот момент на дорогу выбежал ребенок. Мужчина не успел нажать на тормоз и двухколесный транспорт сбил малыша с ног.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 5-летнего мальчика с травмами доставили в медучреждение.