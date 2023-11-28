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В Гуково водитель «Хендай» сбил 8-летнего мальчика

В Гуково водитель «Хендай» сбил 8-летнего мальчика
В Гуково Ростовской области водитель «Хендай» сбил 8-летнего мальчика. Авария произошла 28 ноября на улице Ленина в микрорайоне «Алмазный».

Предварительно, 41-летний водитель «Хендай» двигался возле дома №17. В это время на проезжую часть вышел 8-летний мальчик. Водитель не успел притормозить и на полном ходу сбил ребенка с ног.

По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 8-летний мальчик получил травмы. Его экстренно доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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