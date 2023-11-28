В Гуково водитель «Хендай» сбил 8-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Гуково Ростовской области водитель «Хендай» сбил 8-летнего мальчика. Авария произошла 28 ноября на улице Ленина в микрорайоне «Алмазный».Предварительно, 41-летний водитель «Хендай» двигался возле дома №17. В это время на проезжую часть вышел 8-летний мальчик. Водитель не успел притормозить и на полном ходу сбил ребенка с ног.По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 8-летний мальчик получил травмы. Его экстренно доставили в больницу.