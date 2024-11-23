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В Ростовской области водитель «Лады Весты» выехал на «встречку» и попал в ДТП

В Ростовской области водитель «Лады Весты» выехал на «встречку» и попал в ДТП
В Новочеркасске Ростовской области произошло жесткое ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась ночью 23 ноября.

По спуску Герцена двигался 30-летний водитель «Лады Весты». В районе дома № 68 он выехал на «встречку» и врезался в «Фольксваген Джетта» под управлением 46-летнего водителя. От удара «Лада Веста» съехала с дороги и влетела в отбойник. Обе легковушки превратились в груду металла.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП оба водителя и 23-летний пассажир «Фольксвагена Джетта» получили травмы. Их отвезли в больницу.
Фото: Госавтоинспекция
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