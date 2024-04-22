Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Авария случилась 22 апреля в Неклиновском районе.По предварительным данным, 60-летний водитель «Фольксваген Джетта» выехал из села Вареновка. Около 11:00 во время поворота в сторону трассы Таганрог — Ростов автомобиль занесло. Машина выехала на встречную полосу, где на большой скорости врезалась в «Хендай Акцент» под управлением 53-летнего мужчины.— В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Хендай» — 49 и 62 лет, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.