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Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом
В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Авария случилась 22 апреля в Неклиновском районе.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Фольксваген Джетта» выехал из села Вареновка. Около 11:00 во время поворота в сторону трассы Таганрог — Ростов автомобиль занесло. Машина выехала на встречную полосу, где на большой скорости врезалась в «Хендай Акцент» под управлением 53-летнего мужчины.

— В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Хендай» — 49 и 62 лет, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.

Фото: УГИБДД по Ростовской области
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