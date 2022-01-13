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В Ростовской области водитель иномарки скончался после ДТП с грузовиком

В Ростовской области водитель иномарки скончался после ДТП с грузовиком
В Ростовской области водитель иномарки погиб, врезавшись в груженый грузовик. Авария произошла 14 января на трассе Котельниково - Песчанокопское.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 30-летний мужчина ехал по трассе на «Киа». На скользкой дороге он не справился с управлением. Машину развернуло на встречную полосу, где она впечаталась в груженый грузовик. Иномарка от столкновения разлетелась на несколько мелких деталей.

Водителя иномарки в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не смогли. Он скончался от полученных травм в медучреждении.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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