По дороге в Ростов 47-летний водитель пострадал в ДТП с грузовиком

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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский водитель легковушки пострадал в аварии с большегрузом. Авария случилась в Суровикинском районе (прим. - Волгоградская область) утром 30 декабря.По предварительной информации, мужчина за рулем иномарки «Форд Фокус» ехал в сторону Ростова. Когда он проезжал город Суровикино, то не справился с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Вольво» под управлением 46-летней женщины. Избежать столкновения водителям не удалось.- В результате аварии пострадал 47-летний мужчина, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области. - Его госпитализировали.