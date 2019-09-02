В Ростовской области водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе



В Новошахтинске водитель иномарки сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе. ДТП случилось 1 сентября около 20:30 на улице Базарной.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, подросток заканчивал пересекать дорогу по «зебре». В эту минуту загорелся зелёный сигнал светофора для автомобилей. Водитель «Хонды Цивик», 35-летний мужчина, не дождался, пока парень зайдёт на тротуар и поехал. В результате он сбил мальчика.



Пешеход получил травмы, медики доставили его в ЦГБ Новошахтинска. По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливают.