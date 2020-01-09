В Ростове водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе



В Ростове водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе. Авария случилась 11 января около 12:30 на проспекте Стачки.



Известно, что ДТП произошло в районе дома № 17. 27-летний водитель иномарки «Шевроле Лечетти» совершал правый поворот. В этот момент перед ним 12-летняя девочка переходила дорогу на «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Однако автомобилист не остановился и продолжил движение. Машина наехала на ребенка.



– Девочка получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.