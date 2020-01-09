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В Ростове водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе

В Ростове водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе
В Ростове водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе. Авария случилась 11 января около 12:30 на проспекте Стачки.

Известно, что ДТП произошло в районе дома № 17. 27-летний водитель иномарки «Шевроле Лечетти» совершал правый поворот. В этот момент перед ним 12-летняя девочка переходила дорогу на «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Однако автомобилист не остановился и продолжил движение. Машина наехала на ребенка.

– Девочка получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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