Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель иномарки сбил 65-летнего мужчину

В Ростовской области водитель иномарки сбил 65-летнего мужчину
В Сальске Ростовской области водитель иномарки сбил пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Фрунзе 5 декабря.

Известно, что около 17:30 65-летний пешеход переходил трассу в неустановленном месте. В этот момент на него наехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем которого находился 67-летний водитель.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешеход получил травмы. Прибывшие на место врачи доставили его в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.