В Ростовской области водитель иномарки сбил 65-летнего мужчину



В Сальске Ростовской области водитель иномарки сбил пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Фрунзе 5 декабря.



Известно, что около 17:30 65-летний пешеход переходил трассу в неустановленном месте. В этот момент на него наехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем которого находился 67-летний водитель.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешеход получил травмы. Прибывшие на место врачи доставили его в больницу.