В Ростовской области водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика



В Таганроге Ростовской области водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19 часов 14 ноября.



По предварительным данным, школьник переходил дорогу в неположенном месте. В это время в его сторону направлялся автомобиль «Опель» под управлением 41-летнего водитель. Автомобилист не успел притормозить вовремя. В результате машина наехала на мальчика.



– В результате аварии травмы получил 12-летний мальчик. Его доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

