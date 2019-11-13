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В Ростовской области водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

В Ростовской области водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика
В Таганроге Ростовской области водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19 часов 14 ноября.

По предварительным данным, школьник переходил дорогу в неположенном месте. В это время в его сторону направлялся автомобиль «Опель» под управлением 41-летнего водитель. Автомобилист не успел притормозить вовремя. В результате машина наехала на мальчика.

– В результате аварии травмы получил 12-летний мальчик. Его доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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