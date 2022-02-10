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В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика

В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика

В городе Азове Ростовской области водитель иномарки сбил мальчика. Происшествие случилось 11 февраля около 17:30.

По предварительной информации, за рулем авто марки «Датсун он-До» сидел 69-летний мужчина. Он ехал по Кагальницкому шоссе. Неподалеку от дома № 1 он не заметил ребенка, который шел по пешеходному переходу, а когда попытался затормозить, то было уже поздно, произошло столкновение.

Как рассказал инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков, в результате ДТП 10-летний мальчик с различными травмами попал в больницу.
инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков
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