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На Дону водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину

На Дону водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину

В Азовском районе Ростовской области водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину. ДТП произошло 17 декабря в селе Самарское около 18:00.

По предварительной информации, автомобилем марки «Мазда 6» управлял 21-летний парень. Он ехал по улице Карла Маркса. Неподалеку от дома №102 он не успел затормозить перед женщиной, которая переходила дорогу по пешеходному переходу и на скорости сбил ее.

Как сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, в результате аварии 58-летняя пешеход с различными травмами попала в городскую больницу.
Фото:autodor.ru
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