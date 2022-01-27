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В Ростовской области водитель чудом выжил в зажатом после ДТП авто

В Ростовской области водитель чудом выжил в зажатом после ДТП авто
В Ростовской области водителя зажало в автомобиле после ДТП. Авария случилась в Волгодонске 29 января, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

На улице Прибрежной 66-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» не справился с управлением, выехал на «встречку» и там врезался в «Рено Дастер». Удар был таким, что водителя отечественного авто зажало в машине. Чтобы достать его из покореженной «99-й» пришлось вызывать спасателей.

После того, как с помощью специального оборудования мужчину достали, его передали медикам.
Фото: соцсети.
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