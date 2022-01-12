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В Ростовской области водитель грузовика чудом выжил, врезавшись в фуру

В Ростовской области водитель грузовика чудом выжил, врезавшись в фуру
В Ростовской области водителя грузовика зажало в кабине после ДТП с фурой. Авария произошла утром 14 января на трассе Семикаракорск - Волгодонск.

По предварительным данным, грузовик «ГАЗ-3302» догнал грузовой автомобиль марки «Мерседес Бенц». Удар был такой силы, что кабина грузовика оказалась вмята в фуру. В результате столкновения шофера зажало внутри кабины. Чтобы его достать, пришлось вызвать спасателей.

- С помощью специального расширителя специалисты разжали кабину и достали пострадавшего, - сообщили в ГКУ РО «РО ПСС». - Медицинские сотрудники оказали первую помощь, водитель от госпитализации отказался.
Фото: ГКУ РО «РО ПСС»
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