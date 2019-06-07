В Ростовской области мужчина погиб во время рыбалки



В Ростовской области 37-летний мужчина погиб во время рыбалки. Трагедия произошла 8 июня около 9 часов в поселке Новоприморка. Об этом сообщает DonDay.ru.



По данным издания, 7 июня Александр Писаренко отправился в поселок Новоприморка, чтобы порыбачить. Утром 8 июня он пошел на пруд ловить раков. Мужчина долго не возвращался, поэтому друзья забеспокоились и начали его искать. Они нашли Александра под водой – к тому моменту он уже был мертв.



По предварительной информации, рыбак зацепился за что-то в воде, не смог выбраться из пруда и утонул.



Александра Писаренко похоронят 10 июня. У него остались супруга и двое маленьких детей.