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В Ростовской области мужчина погиб во время рыбалки

В Ростовской области мужчина погиб во время рыбалки
В Ростовской области 37-летний мужчина погиб во время рыбалки. Трагедия произошла 8 июня около 9 часов в поселке Новоприморка. Об этом сообщает DonDay.ru.

По данным издания, 7 июня Александр Писаренко отправился в поселок Новоприморка, чтобы порыбачить. Утром 8 июня он пошел на пруд ловить раков. Мужчина долго не возвращался, поэтому друзья забеспокоились и начали его искать. Они нашли Александра под водой – к тому моменту он уже был мертв.

По предварительной информации, рыбак зацепился за что-то в воде, не смог выбраться из пруда и утонул.

Александра Писаренко похоронят 10 июня. У него остались супруга и двое маленьких детей.

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