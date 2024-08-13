В Ростовской области внедорожник насмерть сбил мотоциклиста
Водитель Mercedes сбил мотоциклиста на трассе Таганрог-Федоровка Ростовской области. Авария произошла 13 августа в Неклиновском районе.
По предварительной информации, 44-летний водитель внедорожника не уступил дорогу мотоциклу марки Yamaha. После этого автомобиль врезался в двухколесный транспорт. От удара мотоциклиста отбросило на несколько метров назад.
По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП погиб 40-летний водитель мотоцикла.