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В Ростовской области внедорожник насмерть сбил мотоциклиста

В Ростовской области внедорожник насмерть сбил мотоциклиста
Водитель Mercedes сбил мотоциклиста на трассе Таганрог-Федоровка Ростовской области. Авария произошла 13 августа в Неклиновском районе.

По предварительной информации, 44-летний водитель внедорожника не уступил дорогу мотоциклу марки Yamaha. После этого автомобиль врезался в двухколесный транспорт. От удара мотоциклиста отбросило на несколько метров назад.

По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП погиб 40-летний водитель мотоцикла.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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