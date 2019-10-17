Водитель минивэна насмерть сбил мотоциклиста в Ростове



Фото: pravda-nn.ru

В Ростове в ДТП погиб водитель мотоцикла. Авария произошла 18 октября на проспекте 40-летия Победы.



По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Ларгус», совершая поворот, не справился с управлением и врезался в мотоциклиста, который ехал в соседнем ряду.

- В результате аварии 39-летний водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.