Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель минивэна насмерть сбил мотоциклиста в Ростове

Водитель минивэна насмерть сбил мотоциклиста в Ростове
Фото: pravda-nn.ru
В Ростове в ДТП погиб водитель мотоцикла. Авария произошла 18 октября на проспекте 40-летия Победы.

По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады Ларгус», совершая поворот, не справился с управлением и врезался в мотоциклиста, который ехал в соседнем ряду.
- В результате аварии 39-летний водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.