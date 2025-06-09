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В Ростовской области велосипедист погиб в страшной аварии с водовозом

В Ростовской области велосипедист погиб в страшной аварии с водовозом

Вечером 9 июня в Мартыновском районе Ростовской области произошла ужасная авария, унесшая жизнь 64-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, трагедия развернулась в поселке Зеленолугский, рядом с домом № 25 по улице Белорусской. Водитель водовоза «ГАЗ-33098», которому 54 года, при проезде перекрестка не предоставил преимущество электровелосипеду, что и стало причиной столкновения.

По информации, предоставленной областным управлением ГИБДД, велосипедист скончался мгновенно, еще до приезда медиков.
Фото: Госавтоинспекция РО
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