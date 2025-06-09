В Ростовской области велосипедист погиб в страшной аварии с водовозом
Вечером 9 июня в Мартыновском районе Ростовской области произошла ужасная авария, унесшая жизнь 64-летнего велосипедиста.
По предварительным данным, трагедия развернулась в поселке Зеленолугский, рядом с домом № 25 по улице Белорусской. Водитель водовоза «ГАЗ-33098», которому 54 года, при проезде перекрестка не предоставил преимущество электровелосипеду, что и стало причиной столкновения.
По информации, предоставленной областным управлением ГИБДД, велосипедист скончался мгновенно, еще до приезда медиков.