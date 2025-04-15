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В Таганроге в ДТП пострадал 52-летний велосипедист

В Таганроге в ДТП пострадал 52-летний велосипедист

В Таганроге авария с участием велосипеда привела к травмам 52-летнего мужчины. Об этом сообщили представители ГИБДД города.

Инцидент произошел 14 апреля приблизительно в 19:00 на улице Бакинской. По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем "Рено Логана" следовал по дороге вблизи дома № 64/2. В то же время по правой обочине двигался велосипедист, которому 52 года, намеревавшийся совершить маневр перестроения влево, о чем он сигнализировал рукой.

К сожалению, автомобилист не заметил велосипедиста. Это привело к столкновению машины, двигавшейся с приличной скоростью, и велосипеда.

В результате столкновения велосипедист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: Дондей
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