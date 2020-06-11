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В Ростовской области в столкновении двух авто пострадали девочка и женщина

В Ростовской области в столкновении двух авто пострадали девочка и женщина
Под Новочеркасском в столкновении двух авто пострадали 49-летняя женщина и 3-летняя девочка. ДТП случилось днем 14 июня перед поворотом на Грушевскую. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, 37-летний мужчина на «Тойоте Королле» решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Мазду», за рулем которой была 49-летняя женщина. Автомобилистка ехала с допустимой скоростью и не нарушала ПДД.

В результате случившегося 49-летняя женщина получила травмы. Кроме того, в аварии пострадала трехлетняя пассажирка «Тойоты».

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