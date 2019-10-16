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В Ростовской области в кроватях родителей за неделю погибли три младенца

В Ростовской области в кроватях родителей за неделю погибли три младенца
Три ужасные трагедии произошли за неделю в Ростовской области. За семь дней на Дону погибли три младенца.

Ни в одном из этих случаев причиной смерти не стало смертельное заболевание. Малыши в возрасте 23, 24 дня и 1 месяц 17 дней скончались в кроватях родителей. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По её словам, все трагедии произошли из-за необдуманного решения родителей – уложить малыша спасть с собой в кровать.
- Врачи борются иногда с безнадёжными заболеваниями, отвоёвывают из рук костлявой маленьких недоношенных детей, тяжело переживают, когда не могут помочь, - написала Быковская. - Но нестерпимую боль мы испытываем, когда по беспечности родителей теряем здоровых детей.

Министр добавила, что у молодёжи стало модным брать грудничка с собой в постель. Результатом сна со взрослыми всё чаще и чаще становятся такие трагедии.

Печальная статистика говорит о том, что, несмотря на рекомендации врачей, в Ростовской области каждый месяц погибают один-два младенца.

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