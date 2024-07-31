В Ростовской области в ДТП пострадал водитель ВАЗа
В Цимлянском районе Ростовской области в ДТП пострадал 18-летний водитель. Происшествие случилось на трассе Суровикино - Цимлянск.
По предварительным данным, около 16:30 парень за рулем «ВАЗ-211440» ехал по второстепенной дороге. Водитель легковушки не предоставил преимущество грузовику «ИПВ 673» под управлением 48-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось.
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в медучреждение.