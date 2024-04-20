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В Таганроге в ДТП пострадал 56-летний водитель «ВАЗа»

В Таганроге в ДТП пострадал 56-летний водитель «ВАЗа»
В Ростовской области в ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Происшествие случилось 20 апреля в городе Таганроге.

Примерно в 19:30 по второстепенной дороге ехал 56-летний мужчина ехал за рулем «ВАЗ-2106». Предварительно, на пересечении улиц Дзержинского и Морозова автомобилист не предоставил преимущества в движении «Опель Астра», которой управлял 18-летний парень. В результате машины столкнулись.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП пострадал водитель «ВАЗа».
Фото: Соцсети.
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